தொடர் விடுமுறை எதிரொலி டோல்கேட்டில் ‘டிராபிக் ஜாம்’
தொடர் விடுமுறை எதிரொலி டோல்கேட்டில் ‘டிராபிக் ஜாம்’
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 04:46 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட் பகுதியில் வாகன போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அதிருப்தியடைந்தனர்.
காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் சனி, ஞாயிறு என 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை என்பதால் சென்னையில் வசிப்போர் தென் மாவட்டங்களில் உள்ள தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு நேற்று வாகனங்களில் சென்றனர்.
கார், வேன், பஸ் உள்ளிட்ட ஏராளமான வாகனங்களில் சென்றதால் உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட் பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் ஊர்ந்து சென்றன.
தகவலறிந்த உளுந்துார்பேட்டை போலீசார், சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதை தவிர்க்க டோல்கேட்டில் சென்னை – திருச்சி செல்லும் சாலை பகுதியில் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கும் 6 வழிச்சாலை பகுதிகளோடு, திருச்சியில் இருந்து சென்னை செல்லும் சாலையில் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கும் இரு வழிகளிலும் சென்னையில் இருந்து திருச்சி சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் செல்வதற்கு வழிவகை செய்தனர்.
இதனால் காலையில் 10:30 மணி முதல் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் 11:30 மணிக்கு பிறகு வாகனங்கள் வழக்கம்போல் நெரிசலின்றி சென்றன.