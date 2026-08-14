ஆதார் எண், ஓ.டி.பி., மூலமாகரூ.4 லட்சம் பணம் ‘அபேஸ்’
ஆதார் எண், ஓ.டி.பி., மூலமாகரூ.4 லட்சம் பணம் ‘அபேஸ்’
ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் மூலமாக ஆதார் எண் மற்றும் ஓ.டி.பி., பெற்று ரூ.5 லட்சம் பணத்தை மோசடி செய்த மர்மநபர்கள் குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த விளம்பார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சக்திவேல் மனைவி பார்வதி,56; கடந்த ஜூன் மாதம் 4ம் தேதி பார்வதியின் வாட்ஸ் ஆப் எண்ணுக்கு லோன் தருவதாக செய்தி வந்துள்ளது. இதைப்பார்த்த பார்வதியின் மகன் லிங்கினுள் சென்று ஆதார் மற்றும் ஓ.டி.பி., நெம்பரை அனுப்பியுள்ளார். சில நாட்களுக்கு பிறகு பார்வதியின் வங்கி கணக்கில் இருந்து இரண்டு தவணைகளில் ரூ.5 லட்சம் பணம் மாயமாகியுள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பார்வதி இது தொடர்பாக போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் கள்ளக்குறிச்சி சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.