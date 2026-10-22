/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள்
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 04:26 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இளைஞர்கள் மறுமலர்ச்சி நாள் ஊர்வலம் நடந்தது.
பள்ளி வளாகத்தில் துவங்கிய ஊர்வலத்தை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கலாபன் தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தார். என்.எஸ்.எஸ். ஒருங்கிணைப்பாளர் ராமச்சந்திரன் முன்னிலை வகித்தார். ஆசிரியர் ராமு வரவேற்றார்.
ஊர்வலத்தில் அப்துல் கலாமின் உயர் சிந்தனைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு வாசகங்களை பதாகைகளாக மாணவர்கள் கொண்டு சென்றனர்.
பள்ளி ஆசிரியர் பாலசுப்ரமணியன் நன்றி கூறினார்.