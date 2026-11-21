UPDATED : நவ 20, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:26 PM
ரிஷிவந்தியம்: ரிஷிவந்தியம் சட்டசபை தொகுதியில் உள்ள அனைத்து ஓட்டுச்சாவடி மையங்களிலும் நடைபெறும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த முகாமில் 18 வயது நிரம்பியவர்கள் தங்களது பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க மனு அளிக்கலாம் என தாசில்தார் தெரிவித்துள்ளார்.
வாணாபுரம் தாசில்தார் நளினி செய்திக்குறிப்பு:
இந்திய தேர்தல் ஆணைய அறிவுறுத்தலின் படி, ரிஷிவந்தியம் சட்டசபை தொகுதியில் 350 ஓட்டுச்சாவடி மையங்களிலும் இன்று 21ம் தேதி, நாளை 22ம் தேதி மற்றும் வரும் 29 மற்றும் வரும் டிசம்பர் 3ம் தேதிகளில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த முகாம் நடக்கிறது.
காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை நடைபெறும் இந்த சிறப்பு முகாமில், ஜனவரி 1ம் தேதியை தகுதி ஏற்பு நாளாகக் கொண்டு 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவர்கள் மற்றும் பட்டியலில் விடுபட்டவர்கள் படிவத்தை நிரப்பி, உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பித்து வாக்காளர் பட்டியலில் இணைய மனு அளிக்கலாம்.
அதேபோல், பெயர் நீக்கம், பெயர் மற்றும் முகவரி திருத்தம் உள்ளிட்ட பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படும். சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் நாட்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியின் ஓட்டுச்சாவடி நிலை முகவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து முகாமிற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.