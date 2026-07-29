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நீரின்றி வறண்ட சின்னசேலம் ஏரி: பாதிப்படையும் விவசாய பணிகள்  

நீரின்றி வறண்ட சின்னசேலம் ஏரி: பாதிப்படையும் விவசாய பணிகள்  

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:34 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:34 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM

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சின்னசேலம்: சின்னசேலம் ஏரிக்கு நீர் வரத்தின்றி வறண்டு, ஆடு, மாடுகளின் மேய்ச்சல் நிலமாக மாறியுள்ளது.

சின்னசேலம் நகரையொட்டி உள்ள ஏரி 3.50 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு கொண்டதாகும். இதன்மூலம் 15 கி.மீ., சுற்றளவிலான கிராமங்களில் விவசாய பணிகள் நடந்து வருகிறது. ஆனால் இந்த ஏரியின் நீர் வரத்து வாய்க்காலின் பெரும்பாலான பகுதிகள் துார்ந்து போய் காணப்படுவதுடன், ஆக்கிரமிப்புகளால் அடைந்து போய், நீர் வரத்து முற்றிலுமாக தடைபட்டு போய் உள்ளது.

இதனால் இந்த ஏரியில் எப்போதுமே நிரம்பாத ஏரியாக இருந்து வருகிறது. அத்துடன் கடந்த பருவமழையால் இந்த ஏரியில் தேங்கிய நீரும் தற்போது கொளுத்தும் வெயிலின் தாக்கத்தால் படிப்படியாக வறண்டு வருகிறது. இதனால் ஏரியின் பெரும்பகுதியும் ஆடு, மாடுகளின் மேய்ச்சல் நிலமாக மாறியுள்ளது. இதனால் இந்த ஏரியின் மூலம் நீராதாரம் பெற்று சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் தங்களின் பணிகளை செய்ய முடியாமல் பரிதவித்து வருகின்றனர்.

எனவே சின்னசேலம் ஏரியின் வரத்துவாய்க்கால்களில் அத்துமீறிய ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் பிளாட்கள் ஆகியவற்றை அகற்றி நீர் வரத்தை சீர் செய்து, வரப்போகும் பருவமழை காலத்தில் கிடைக்கும் நீரையாவது இந்த ஏரியில் தேக்கி இப்பகுதி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பெருக்க பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இல்லையெனில், வரும் கோடைக்காலம் பஞ்சம் மிகுந்த காலமாகி, சின்னசேலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதுடன், விவசாய பணிகளும் முற்றிலுமாக பாதித்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகிவிடும்.

எனவே இந்த ஏரியின் நீர் வரத்து வாய்க்கால்களை சீரமைக்கும் பணியை அதிகாரிகள் துவக்க வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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