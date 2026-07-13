தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/﻿ ஒன்றிய செயலாளர் மாற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ராஜினாமா செய்ய முடிவு

﻿ ஒன்றிய செயலாளர் மாற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ராஜினாமா செய்ய முடிவு

﻿ ஒன்றிய செயலாளர் மாற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ராஜினாமா செய்ய முடிவு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:01 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:01 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த அ.தி.மு.க., வடக்கு ஒன்றிய நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில், புதிய ஒன்றிய செயலாளர் நியமனத்தை வாபஸ் பெறாவிட்டால் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்வோம் என ஒன்றிய, கிளை நிர்வாகிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சியில் நேற்று நடந்த அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் ராஜசேகர் தலைமை தாங்கினார்.

கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றிய அ.தி.மு.க.,வை மூன் றாக பிரித்தும், ஒன்றிய செயலாளர், நகர செயலாளர் பதவிகளுக்கு புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்தும் அக்கட்சியின் பொதுச்செய லாளர் பழனிசாமி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

இதில், கடந்த 18 ஆண்டுகளாக கள்ளக்குறிச்சி வடக்கு ஒன்றிய செயலாளராக இருந்த ராஜசேகரை அந்த பொறுப்பில் இருந்து விடுவித்து, ஜெ., பேரவை மாவட்ட இணைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஒன்றிய செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து ராஜசேகர் மாற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடந்த கூட்டத்தில், அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் குமரகுருவின் பதவியை நீக்க வேண்டும். ஒன்றிய செயலாளர் மாற்றப்பட்டதை 15 நாட்களுக்குள் மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.

இல்லையெனில் வடக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட நிர்வாகிகள், கிளைச் செயலாளர்கள் கூண்டுடோடு ராஜினாமா செய்வோம் என முடிவு செய்யப்பட்டது.

கூட்டத்தில், ஒன்றிய அவைத்தலைவர் ராயப்பன், இணைச் செயலாளர் கலியன், பிற அணி ஒன்றிய செயலாளர்கள் அருண்குமார், வடிவேல், சண்முகம், இருசன்செட்டி, மணிகண்டன், மாவட்ட நிர்வாகிகள் பாலசுந்தரம், பொண்ணுசாமி, சிவக்குமார், பழனி, சிவாஜி, உத்தமநாதன், செல்வராணி, சேகர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us