கலெக்டர் அலுவலகம் முன் அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., தர்ணா: கள்ளக்குறிச்சியில் பரபரப்பு
கலெக்டர் அலுவலகம் முன் அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., தர்ணா: கள்ளக்குறிச்சியில் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:27 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநரை கண்டித்து, அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., கலெக்டர் அலுவலகம் முன் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
சங்கராபுரம் தொகுதி அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,வாக ராகேஷ். இவர், தொகுதியில் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ள கள்ளக்குறிச்சி பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் அலுவலர்களுடான ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.
இந்நிலையில், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் ரமேஷ், எம்.எல்.ஏ.,வின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அலுவலர்கள் யாரும் பங்கேற்க கூடாது என வாய்மொழி உத்தரவிட்டுள்ளதாக கலெக்டர் பத்மஜாவிடம் எம்.எல்.ஏ., முறையிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து நேற்று காலை 11:00 மணியளவில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் கலெக்டர் அலுவலக நுழைவு வாயிலில் அமர்ந்து திடீரென தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது தொகுதியில் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு மாவட்ட அதிகாரிகள் தடையாக இருப்பதாக கூறி கண்டனம் தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா மற்றும் போலீசார் தர்ணாவில் ஈடுபட்ட ராகேஷ் எம்.எல்.ஏ.,விடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து மதியம் 12:30 மணியளவில் எம்.எல்.ஏ., மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் தர்ணாவை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். இதனால், அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.