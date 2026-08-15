த.வெ.க., அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 14, 2026 05:01 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி மற்றும் மேகதாது அணை பிரச்னை தொடர்பாக த.வெ.க., அரசை கண்டித்து நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி கச்சேரி சாலையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட செயலாளர் குமரகுரு தலைமை தாங்கி கண்டன உரையாற்றினார். முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் செந்தில்குமார், பிரபு, முன்னாள் நகர சேர்மன் பாலகிருஷ்ணன், ஜெ., பேரவை செயலாளர் ஞானவேல், ஒன்றிய செயலாளர்கள் தேவேந்திரன், வினோத், நீலமேகம் முன்னிலை வகித்தனர். நகர செயலாளர் சீனுவாசன் வரவேற்றார்.
சிறப்பு அழைப்பாளர் திருக்கோவிலுார் எம்.எல்.ஏ., பழனிசாமி கண்டன உரையாற்றினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். மேகதாதுவில் அணை பிரச்னை விவகாரத்தில் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஒன்றிய செயலாளர்கள் ராஜேந்திரன், அய்யம்பெருமாள், அய்யப்பா, கிருஷ்ணமூர்த்தி, கதிர் தண்டபாணி, அருணகிரி, துரைராஜ், மாவட்ட துணைச் செயலாளர்கள் பரமாத்மா, உமாஜெயவேல்.
பிற அணி செயலாளர்கள் ராஜிவ்காந்தி, தங்க பாண்டியன், சக்தி, ஜான்பாஷா, அய்யாக்கண்ணு, கிருஷ்ணமூர்த்தி, எம்.ஜி.ஆர்., மன்ற துணைச் செயலாளர் ரங்கன், நகர செயலாளர்கள் ஷியாம்சுந்தர், கருப்பன், துரை, சுப்பு உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
நகர செயலாளர் முருகன் நன்றி கூறினார்.