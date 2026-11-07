/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/வள்ளலார் மன்றத்தில் ஐப்பசி மாத பூச விழா
UPDATED : நவ 02, 2026 03:35 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:32 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் வள்ளலார் மன்றத்தில் ஐப்பசி மாத பூச விழா நடந்தது.
வள்ளலார் மன்ற பொருளாளர் முத்துக்கருப்பன் தலைமை தாங்கினார். அனைத்து வியாபாரிகள் சங்க செயலாளர் குசேலன், ஜெய் பிரதர்ஸ் நற்பணி மன்ற தலைவர் விஜயகுமார், அரசம்பட்டு திருவள்ளுவர் தமிழச்சங்கத் தலைவர் சவுந்தர்ராஜன் முன்னிலை வகித்தனர். நகர திருக்குறள் பேரவைச் செயலாளர் லட்சுமிபதி வரவேற்றார்.
தலைமை ஆசிரியர் வெங்கடேசன், முன்னாள் ரோட்டரி தலைவர் மூர்த்தி, ஜெயபிரகாஷ் குழுவிர் அகவல் படித்து பிரார்த்தனையும், தொடர்ந்து சிறப்பு ஜோதி தரிசனமும் நடந்தது.
நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் பாமா லட்சுமிபதி, நெடுஞ்செழியன், ஆனந்தவள்ளி, மருந்தாளுனர் பழனியாபிள்ளை, அருட்பெரும்ஜோதி உட்பட பக்தர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.