கல்வராயன்மலையில் சாராயம் ‘டிரோன்’ மூலம் போலீசார் ஆய்வு
கல்வராயன்மலையில் சாராயம் ‘டிரோன்’ மூலம் போலீசார் ஆய்வு
UPDATED : நவ 20, 2026 08:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:01 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கல்வராயன்மலையில் விழுப்புரம் சரக டி.ஐ.ஜி., தலைமையில் ‘டிரோன்’ மூலம் சாராயம் காய்ச்சப்படுகிறதா என கண்காணிப்பு பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கல்வராயன்மலைப் பகுதியில் சமூக விரோதிகள் பலர் சாராயம் காய்ச்சுவதைத் தொழிலாக மேற்கொண்டு வந்தனர். கல்வராயன்மலையில் காய்ச்சப்படும் சாராயம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் கடத்திச் செல்லப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
அரசு மதுபாட்டில் விலையை விட குறைந்த விலைக்கு கிடைப்பதாலும், போதை அதிகமாக இருப்பதாலும் பலர் சாராயத்திற்கு அடிமையாகி அருந்தினர். இந்நிலையில் கடந்த 2024ம் ஆண்டு கள்ளக்குறிச்சியில் மெத்தனால் கலந்த கள்ளச்சாராயம் குடித்து 69 பேர் இறந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து, கல்வராயன்மலையில் சாராயம் காய்ச்சுவதை முற்றிலுமாக தடுக்க போலீசார் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தற்போது, கல்வராயன்மலையில் சாராயம் காய்ச்சுவது முற்றிலுமாக குறைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், டி.ஐ.ஜி., அருளரசு தலைமையில், கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் உட்பட 15க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் கல்வராயன்மலையில் உள்ள எருக்கம்பட்டு, தாய்மொழிப்பட்டு உட்பட 10க்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்களில் ‘டிரோன்’ மூலம் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
புதர்மண்டிய பகுதிகள், ஏற்கனவே சாராயம் காய்ச்சப்பட்ட இடங்கள், குன்றுகள், மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடங்களில் சாராய ஊரல்கள் உள்ளதா, சாராயம் காய்ச்சப்படுகிறதா, வெல்ல மூட்டைகள் உள்ளதா என ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில், போலீசார் மேற்கொண்ட ஆய்வினை வீடியோவாக எடிட் செய்து, சினிமா பாடலை இணைத்து சமூக வலைதளத்தில் மாவட்ட காவல்துறையின் பக்கத்தில் ‘ரீல்ஸ்’ பகிரப்பட்டதால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.