அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்க மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம்
அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்க மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:39 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:33 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்க மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.
சின்னசேலம் வாசவி மகாலில் நடந்த கூட்டத்தை மாவட்ட கவுரவ தலைவர் தங்கவேல் கொடியேற்றி துவக்கி வைத்தார். மாவட்ட தலைவர் அசோக்குமார் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் முரளிதரன் ஐயர் வரவேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளர் மாநில செயற்குழு மனோகர் பங்கேற்றார்.
மாவட்ட துணைத் தலைவர்கள், இணைச் செயலாளர்கள், மாநில, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு காலத்தில் கிளைகள் தோறும் சங்கத்தின் கொடி ஏற்றி சேவைகள் செய்ய வேண்டும். அ.பாண்டலத்தில் நடக்க உள்ள 2ம் ஆண்டு குரு மரியாதை விழாவில் அனைத்து கிளை நிர்வாகிகளும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும். தொடர்ந்து தங்கள் கிளைகளில் புதிய நிர்வாகிகளை சேர்க்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மாவட்ட பொருளாளர் சேகர் நன்றி கூறினார்.