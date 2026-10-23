/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/அனைத்து கட்சி பிரமுகர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:07 PM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புதிய வாக்காளர்களை சேர்த்தல் மற்றும் ஓட்டுச்சாவடி மையங்கள் மறுவரை குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
திருக்கோவிலுார் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரான சார் ஆட்சியர் கார்த்திக் ராஜா தலைமையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்தில், வரும் ஜனவரி 1ம் தேதி தகுதி நாளாகக் கொண்டு புதிய வாக்காளர்களை சேர்த்தல் மற்றும் ஓட்டுச்சாவடி மையங்கள் மறுவரை செய்தல் தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
தாசில்தார்கள் திருக்கோவிலுார் மணி, கண்டாச்சிபுரம் சாருமதி, திருவெண்ணைநல்லுார் ரகுராமன், தேர்தல் துறை அலுவலர்கள் மற்றும் அனைத்து கட்சி பிரமுகர்கள், அலுவலக ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.