சமூக நல விடுதியில் சமையல் செய்யாத அவலம் கலெக்டரின் திடீர் ஆய்வில் அம்பலம்: விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு
சமூக நல விடுதியில் சமையல் செய்யாத அவலம் கலெக்டரின் திடீர் ஆய்வில் அம்பலம்: விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு
ADDED : அக் 21, 2026 08:10 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அடுத்த செவலை ரோட்டில் உள்ள சமூக நல விடுத்தில் சமையல் செய்யாமல் இருந்தது ஆய்வில் தெரியவந்ததால் நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருக்கோவிலுார் செவலை ரோட்டில் உள்ள சமூக நல விடுதியில் கலெக்டர் பத்மஜா இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டதா? என சமையளரிடம் கேட்க, குழம்பு வைத்து பரிமாறப்பட்டதாகவும் மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் சென்று விட்டதாக தெரிவித்தார். அடுப்பில் கரி, தண்ணீர் படாமல் எப்படி சமைத்தீர்கள் எனவும், ஆயுத பூஜைக்கு போடப்பட்ட பூசை அப்படியே இருந்ததை சுட்டிக்காட்டி சமையல் செய்ததற்கான தடயங்களே இல்லையே என கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து சமையல் பாத்திரங்களை பார்வையிட்ட போது சமையல் செய்ததற்கான எந்த தடயங்களும் அங்கு தென்படவில்லை.
எத்தனை மாணவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் என்ற கேள்விக்கும் சரியான பதில் இல்லை, வார்டன் இல்லாத நிலையில் சமயளர் மட்டுமே பதிலளித்தார். மாணவர்களின் வருகையை குறிக்கும் பயோமெட்ரிக் இயந்திரத்தை பார்வையிட்ட கலெக்டர், அது செயல்படாதது குறித்தும் கேள்வி எழுப்பினார். மாணவர்கள் அங்கு தங்கியதற்கோ, சாப்பிட்டதற்கோ எந்த தடயங்களும் இல்லாத சூழலில் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கலெக்டர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். இச்சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.