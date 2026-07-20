பழங்குடியின மக்கள் ஆவணங்கள் பெற சிறப்பு முகாம் அறிவிப்பு
பழங்குடியின மக்கள் ஆவணங்கள் பெற சிறப்பு முகாம் அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:47 AM
கள்ளக்குறிச்சி: ஜூலை 20-: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பழங்குடியினர் சமுதாய மக்கள் ஆதார், ரேஷன் கார்டு மற்றும் நலவாரியங்களில் சேர்ந்து பயன்பெறுவதற்காக சிறப்பு முகாம் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் பத்மஜா விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு: பழங்குடியினர் சமுதாய மக்கள், தமிழ்நாடு நரிக்குறவர் நல வாரியம், பழங்குடியினர் நலவாரியம், சாதிச்சான்றிதழ், ஆதார் மற்றும் ரேஷன் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பித்து பயன்பெறுவதற்காக சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது.
அதன்படி, வரும் 25ம் தேதி சங்கராபுரம் ஒன்றியம், மூலக்காடு அரசு பழங்குடியினர் உண்டு, உறைவிட உயர்நிலைப்பள்ளியிலும், ஆக., 1ம் தேதி தியாகதுருகம் பி.டி.ஓ., அலுவலகம் மற்றும் திருக் கோவிலுார் தாலுகா அலுலகத்திலும், 8ம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி பி.டி.ஓ., அலுவலகத்திலும் சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது.
தொடர்ந்து, 16ம் தேதி சின்னசேலம் தாலுகா அலுவலகம், ரிஷிவந்தியம் மற்றும் திருநாவலுார் பி.டி.ஓ., அலுவலகத் திலும் நடக்கிறது.
எனவே, பழங்குடியினர் சமுதாய மக்கள் சிறப்பு முகாமில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.