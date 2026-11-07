ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரியில் லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு
ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரியில் லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:57 AM
கள்ளக்குறிச்சி: ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரியில் லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மற்றும் உறுதிமொழியேற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த இந்திலி டாக்டர் ஆர்.கே.எஸ்., கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, கல்லுாரி முதல்வர் மோகனசுந்தர் தலைமை தாங்கினார். துணை முதல்வர் அசோக் முன்னிலை வகித்தார். கள்ளக்குறிச்சி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இன்ஸ்பெக்டர் அருண்ராஜ், புல முதல்வர் சக்திவேல் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
சிறப்பு அழைப்பாளர் லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி., நாகராஜன், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்கும் ஊழல் தடையாக இருப்பதாகவும், அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் கேட்டால் உடனடியாக அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்குமாறும், தகவல் தெரிவிப்பவரின் விபரம் ரகசியம் காக்கப்படும் எனவும் பேசினார்.
தொடர்ந்து, லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. உதவி பேராசிரியர் ஹேமலதா, துறைத்தலைவர் சக்திபிருந்தா மற்றும் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.