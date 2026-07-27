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﻿ பத்ம விருது பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

﻿ பத்ம விருது பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 03:52 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 03:52 AM

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கள்ளக்குறிச்சி: ஜூலை 27-: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் விளையாட்டுத் துறையில் தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு அளவில் சாதனை புரிந்தவர்கள் பத்ம விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:

தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு அளவில் பல்வேறு துறைகளில் தலை சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கும், சாதனை புரிந்தவர்களுக்கும் பத்ம விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இவ்விருதுக்கு தேசிய, பன்னாட்டு அளவில் சாதனை படைத்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பங்கள் மற்றும் இதர விபரங்கள் https://awards.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் பெறலாம். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த நகலினை 31ம் தேதிக்குள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலரிடம் வழங்க வேண்டும்.

கூடுதல் விபரங்கள் பெற மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் அலுவலரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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