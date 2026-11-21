/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பம் வரவேற்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:28 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:22 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: பழங்குடியினர் நலத் திட்ட அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பழங்குடியினர் நலத் திட்ட அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள ஓட்டுநர் பணியிடம் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது. தொகுப்பூதியமாக 13 ஆயிரத்து 200 ரூபாய் வழங்கப்படும்.
பழங்குடியினர் இனத்தைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் உரிமம் பெறற பணி நாடுநர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
விண்ப்பங்களை வரும் 23ம் தேதிக்குள் கலெக்டர் அலுவலக வளாகம் 6வது தளம், அறை எண் 615, திட்ட அலுவலகம், பழங்குடியினர் நல என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.