கனவுகளுக்கு சிறகு முளைக்கும் இடம் அரகண்டநல்லுார் வள்ளியம்மை கல்லுாரி
கனவுகளுக்கு சிறகு முளைக்கும் இடம் அரகண்டநல்லுார் வள்ளியம்மை கல்லுாரி
UPDATED : அக் 16, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:26 PM
அரகண்டநல்லுார் வள்ளியம்மை மகளிர் கல்லுாரி, பல்கலைக்கழக அளவில் சிறப்பிடம் பெற்று கிராமப்புற மாணவிகளின் வாழ்வை மேம்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என கல்லுாரியின் தலைவர் பூபதி கூறினார்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த அரகண்டநல்லுார் மெயின் ரோட்டில் அமைந்துள்ளது வள்ளியம்மை மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி. துவங்கப்பட்டு 16 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இளங்கலை பாடப் பிரிவுகளான பி.ஏ., தமிழ், ஆங்கிலம், பி.காம்., பி.காம்., (சி.ஏ.,) பி.பி.ஏ., – பி.சி.ஏ., – பி.எஸ்சி., கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மைக்ரோ பயாலஜி மற்றும் முதுகலை பாடப்பிரிவுகளான எம்.ஏ., தமிழ், ஆங்கிலம், எம்.காம்., – எம்.எஸ்சி., கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உள்ளிட்ட பாடப்பிரிவுகள் இயங்குகிறது.
சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் இக்கல்லுாரியின் மாணவிகள் பல்கலைக்கழக அளவிலான தரவரிசையில் இடம் பிடித்துள்ளனர். இது எங்கள் கல்லுாரியின் சிறந்த கல்வி சேவைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.
இதற்கு காரணம் அதிநவீன வசதியுடன் கூடிய ஆய்வகங்கள், இன்டர்நெட் வசதியுடன் கூடிய நுாலகம், பசுமையான கல்லுாரி வளாகம், விசாலமான விளையாட்டு மைதானம், சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள கிராம பகுதிகளுக்கு பஸ் வசதி, திறமையான பேராசிரியர்கள், இதன் மூலம் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் கல்லுாரி வளாகத்திற்குள் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது.
முற்றிலும் லாப நோக்கம் என்ற கொள்கையில் இருந்து விலகி, சமுதாய வளர்ச்சிக்கு பெண் கல்வியே முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து, ஏழை, எளிய மாணவிகளுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் கல்வியை வழங்கி, வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுப்பதன் மூலம் சிறந்த சமூகத்தை உருவாக்கலாம் என்ற உயரிய நோக்கமே எங்கள் கல்லுாரியின் வளர்ச்சிக்கு காரணம்.
ஒரு பெண் கல்வி பயின்றால் அவர்களின் வருங்கால சந்ததிகளுக்கு, மேம்பட்ட கல்வியையும், பண்பாட்டையும் கொண்டு சேர்ப்பார்கள் என்பதால் சிறந்த சமுதாயத்தை வளர்த்து, நல்ல குடிமக்களை உருவாக்கும் கோவிலாக, கனவு காணுங்கள் என்ற அப்துல் கலாமின் வாக்கிற்கு ஏற்ப மகளிரின் கனவுகளுக்கு சிறகு முளைக்கும் இடமாக எங்கள் கல்லுாரி செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
இவ்வாறு பூபதி கூறினார்.