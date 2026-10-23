/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மனைவியுடன் தகராறு கணவர் தற்கொலை
ADDED : அக் 22, 2026 04:58 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: திருநாவலுார் அருகே குடும்பத் தகராறில் ணவர் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த ஒடப்பன்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாசிலாமணி, 45; பெட்டிக்கடை வைத்துள்ளார். இவரது மனைவி ராஜ்குமாரி. இருவருக்குமிடையே அடிக்கடி குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது.
நேற்று (அக்.,21) அவர்களுக்குள் மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில், மனமுடைந்த மாசிலாமணி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்து மயங்கி விழுந்தார். உடன் அவர், சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர், இன்று (அக்.,22) காலை இறந்தார்.
புகாரின் பேரில், திருநாவலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.