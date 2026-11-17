கள்ளக்குறிச்சியில் பஸ்சில் நகை திருடிய 5 பேர் கைது
கள்ளக்குறிச்சியில் பஸ்சில் நகை திருடிய 5 பேர் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 09:49 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:46 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் பஸ்சில் சென்ற மூதாட்டியின் தங்க நகைகளை திருடிய 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி நகர பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாண்டுரங்கன் மனைவி ஜெயமணி,63; இவர், கடந்த 1ம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி புறநகர் பஸ்நிலையத்தில் இருந்து, அரசு பஸ்சில் பழைய பஸ் நிலையத்திற்கு சென்றார். அங்கு இறங்கி தனது பையை பார்த்தபோது, அதில் வைத்திருந்த தங்க வளையல், காசு, தோடு உள்ளிட்ட 5 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ.3 ஆயிரம் பணம் திருடுபோனது தெரிந்தது.
இது குறித்து, ஜெயமணி அளித்த புகாரின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்தனர். அதில், சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த லோகநாதன்,49; பாலமுருகன்,48; திருச்சியைச் சேர்ந்த அய்யப்பன்,45; ராஜலிங்கம்,60; கோவையைச் சேர்ந்த ரவி,56; ஆகியோர், கள்ளக்குறிச்சியில் பஸ்சில் வந்த மூதாட்டியிடம், நகை, பணத்தை திருடியது தெரிந்தது. இதையடுத்து, கள்ளக்குறிச்சி போலீசார், லோகநாதன் உள்ளிட்ட 5 பேரையும், நேற்று கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து 5 சவரன் தங்க நகைகளை மீட்டனர்.