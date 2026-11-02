/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/கால பைரவர் சுவாமிக்கு அஷ்டமி சிறப்பு பூஜை
ADDED : நவ 02, 2026 05:41 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் கால பைரவர் சுவாமிக்கு தேய்பிறை அஷ்டமி சிறப்பு பூஜை இன்று (நவ.,2) நடந்தது.
கால பைரவருக்கு பவுர்ணமிக்கு பின்வரும் தேய்பிறை அஷ்டமியில் பக்தர்கள் பஞ்சதீபம் ஏற்றி வழிபடுவது வழக்கம். அதன்படி கள்ளக்குறிச்சி சிவகாம சுந்தரி சமேத சிதம்பரேஸ்வரர் கோவிலில், ஈசான்ய மூலை எனப்படும் வடகிழக்கு திசையில் நீலமேனியராய், நாய் வாகனத்துடன் எழுந்தருளியுள்ள கால பைரவர் சுவாமிக்கு தேய் பிறை அஷ்டமி தினமான இன்று சிறப்பு பூஜை நடந்தன.
மாலையில் கால பைரவருக்கு அபிஷேக, ஆராதனை நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.