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﻿ நடுரோட்டில் படுத்து குடிமகன் 'அட்ராசிட்டி'

﻿ நடுரோட்டில் படுத்து குடிமகன் 'அட்ராசிட்டி'

ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:57 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:57 AM

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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே உள்ளாடையுடன் நடுரோட்டில் படுத்து அட்ராசிட்டி செய்த போதை ஆசாமியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் அடுத்த மேலேரி பகுதியை சேர்ந்தவர் முத்தையன், 35; லாரி டிரைவர். இவர், நேற்று மதியம் 12:00 மணியளவில் மதுபோதையில் மேலேரி அருகே நான்கு வழிச்சாலையில் உள்ளாடையுடன் படுத்து ரகளையில் ஈடுபட்டார்.

இதனால் அவ்வழியாக வந்த பஸ், லாரிகள் அணிவகுத்து நிற்க போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது. அவரை சமாதானம் செய்து, அகற்ற சென்ற பொதுமக்களிடமும் தகராறில் ஈடுபட்டார்.

அதையடுத்து சங்கராபுரம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதன்பேரில், சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை மற்றும் போலீசார் வந்து, சாலையில் படுத்து அட்ராசிட்டி செய்த போதை ஆசாமியை அங்கிருந்து அகற்றி போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர். இச்சம்பவத்தால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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