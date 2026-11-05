பெயிண்டரை தாக்கி வழிப்பறி உளுந்துார்பேட்டை அருகே துணிகரம்
பெயிண்டரை தாக்கி வழிப்பறி உளுந்துார்பேட்டை அருகே துணிகரம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே நள்ளிரவில் லிப்ட் கேட்பதுபோல் பெயிண்டரை தாக்கி மொபைல் போன், பணத்தை பறித்துச் சென்ற ஆசாமிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கும்பகோணம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரவி, 45; பெயிண்டர். இவர், உளுந்துார்பேட்டை பச்சைப்பா நகரில் வாடகை வீட்டில் தங்கி பெயிண்டிங் வேலை செய்து வருகிறார்.
எலவனாசூர்கோட்டையில் இருந்து நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 1:30 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டை நோக்கி பைக்கில் வந்து கொண்டிருந்தார். ஏ.குமாரமங்கலம் காப்புக்காடு அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வந்தபோது, சாலையோரம் நின்ற ஆசாமி லிப்ட் கேட்டார்.
இதனால் ரவி பைக்கை நிறுத்தி, அவரை பைக்கில் ஏற்றிச் செல்ல முற்பட்டார். உடன் அந்த ஆசாமியும். அங்கு மறைந்திருந்த மற்றொரு ஆசாமியும் சேர்ந்து ரவியை தாக்கி அவரிடமிருந்த செல்போன், 600 ரூபாயையும் பறித்துக் கொண்டு தப்பியோடினர்.
காயமடைந்த ரவி கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
புகாரின் பேரில், உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.