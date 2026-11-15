3 வயது சிறுமியை கடத்த முயற்சி? திருக்கோவிலுார் அருகே பரபரப்பு
3 வயது சிறுமியை கடத்த முயற்சி? திருக்கோவிலுார் அருகே பரபரப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 10:42 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அருகே தனியாக இருந்த 3 வயது சிறுமியை கடத்த முயன்றதாக வடமாநில நபரைப் பிடித்து பொதுமக்கள் தாக்கி போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த சுந்தரேசபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெகதீஷ், 40; இவரது மூன்று வயது பெண் குழந்தை இன்று (நவ.,14) இரவு 7:00 மணியளவில் வீட்டின் வெளியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது.
அப்போது அந்த வழியாக வந்த மர்ம நபர் சிறுமியிடம் பேச்சு கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார். இதனை அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் பார்த்து கண்டித்தனர்.
இதற்கு பதில் அளிக்காத அந்த நபர் வேக வேகமாக அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார். இதனால், குழந்தையை கடத்த வந்தவர் என பொதுமக்கள் மத்தியில் பேச்சு எழுந்ததால் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்று அவரிடம் கேள்வி கேட்டபோது பதில் ஏதும் கூறாததால், அவரை பிடித்து மரத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கினர்.
இதுகுறித்து திருக்கோவிலுார் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. விரைந்து சென்ற போலீசார் அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அவர் எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்? அவர் பேசும் மொழி என்ன? உண்மையில் குழந்தையை கடத்த முயன்றாரா என போலீசார் தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.