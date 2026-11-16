சிறுமியை கடத்த முயற்சி? கள்ளக்குறிச்சியில் பரபரப்பு
சிறுமியை கடத்த முயற்சி? கள்ளக்குறிச்சியில் பரபரப்பு
ADDED : நவ 15, 2026 06:48 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அருகே, மூன்று வயது சிறுமியை கடத்த முயன்றதாக, வடமாநில நபரை பிடித்து, பொதுமக்கள் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலுார் அருகே சுந்தரேசபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெகதீஷ். இவரது, மூன்று வயது பெண் குழந்தை, நேற்று (நவ.,14) இரவு, 7:00 மணியளவில், வீட்டின் அருகே விளையாடி கொண்டிருந்தது. அந்த வழியாக வந்த வடமாநில நபர் ஒருவர், சிறுமியிடம் பேச்சு கொடுத்து கொண்டிருந்தார். அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள், இதை கண்டித்து, அவரிடம் ‘நீங்கள் யார்?’ என விசாரித்துள்ளனர்.
இதற்கு, பதில் அளிக்காத அந்த நபர், வேக வேகமாக அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார். சந்தேகமடைந்தவர்கள், ‘குழந்தையை கடத்த வந்தவர்’ என நினைத்து, அவரை பிடித்து, மரத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கினர். தகவலறிந்த திருக்கோவிலுார் போலீசார், அவரை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
மேலும் போலீசார், அவர் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர், உண்மையில் குழந்தையை கடத்த முயன்றாரா என, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.