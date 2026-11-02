/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/பெண்ணிடம் செயின் பறிக்க முயற்சி: போலீஸ் விசாரணை
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
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மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே உள்ள அருளம்பாடியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் செயினை பறிக்க முயன்ற வாலிபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த அருளம்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜோசப் விஜயபாஸ்கர் மனைவி குழந்தை தெரசா, 46; இவர், இன்று (நவ.,1) ராயப்பர் சின்னப்பர் சர்ச்சுக்கு சென்று வீட்டிற்கு இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்பினார்.
அவரை பின் தொடர்ந்து பைக்கில் வந்த இருவர், குழந்தை தெரசா அணிந்திருந்த 5 சவரன் தாலிச் செயினை பறிக்க முயன்றனர்.
குழந்தை தெரசா இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி கூச்சலிட்டதால் இருவரும் தப்பினர்.
இதுகுறித்து மூங்கில்துறைப்பட்டு போலீசார் வழக்குப் பதிந்து அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.