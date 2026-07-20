விரியூர் இமாகுலேட் கல்லுாரியில் லஞ்சம், ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு
விரியூர் இமாகுலேட் கல்லுாரியில் லஞ்சம், ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:40 AM
கள்ளக்குறிச்சி: விரியூர் இமாகுலேட் கல்லுாரியில் காங்., சார்பில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கல்லுாரி செயலாளர் குருசம்மாள் தலைமை தாங்கினார். கல்லுாரி முதல்வர் லில்லிமேரி, பேராசிரியர்கள் சீனிவாசன், சத்தியபியான், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பவானி முன்னிலை வகித்தனர். பேராசிரியர் கண்ணன் வரவேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளராக காங்., மாவட்ட தலைவர் இதாயத்துல்லா பங்கேற்று, முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் பிறந்த நாளையொட்டி நடைபெறும் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கம் குறித்து பேசி மாணவிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து, லஞ்சம் தவிர், நெஞ்சம் நிமிர் என்ற தலைப்பில் பேச்சு, கட்டுரை, ஓவியம் மற்றும் கலை இலக்கிய போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது. லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான உறுதி மொழி ஏற்கப்பட்டு, கையெழுத்து இயக்க பேனரில் மாணவிகள் தங்களது கைரேகை பதிவு செய்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் கல்லுாரி பேராசிரியர்கள் வாசுகி, சவரிராஜன், உளுந்துார்பேட்டை நகர காங்., கமிட்டி தலைவர் தேசிங்குராஜா, வட்டார தலைவர்கள் நாராயணன், பிரபு, அய்யப்பன், ஸ்டீபன், இளைஞர் காங்., நிர்வாகிகள் கோபீஸ்வரன், கண்ணதாசன், குணதீபன், வேல்முருகன், நல்லரசன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். சிறுபான்மை பிரிவு வட்டார தலைவர் நவாஸ்கான் நன்றி கூறினார்.