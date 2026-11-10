புகையிலையில்லா இளைஞர் இயக்கம் 4.0 கள்ளக்குறிச்சியில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
புகையிலையில்லா இளைஞர் இயக்கம் 4.0 கள்ளக்குறிச்சியில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:42 AM
ADDED : நவ 05, 2026 07:19 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் சுகாதாரத் துறை மற்றும் பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பில் 'புகையிலையில்லா இளைஞர் இயக்கம் 4.0' விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடக்கிறது.
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் துவங்கிய ஊர்வலத்திற்கு, கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் சித்திரசேனா முன்னிலை வகித்தார். இளம் வயதினர் புகையிலை பழக்கத்திற்கு அடிமையாவதைத் தடுத்தல். ஏற்கனவே புகையிலை பழக்கமுடையவர்களை அதிலிருந்து மீட்க ஆலோசனை மற்றும் உதவி வழங்குதல்.
பள்ளி, கல்லுாரிகள் மற்றும் கிராமங்களை புகையில்லாத பகுதிகளாக மாற்றுதல் என்பதை வலியுறுத்தி மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் அக்டோபர் 28 முதல் டிசம்பர் 26ம் தேதி வரை 60 நாட்களுக்கு புகையில்லா இளைஞர் இயக்கம் 4.0 என்ற விழிப்புணர்வை முன்னெடுத்து வருகிறது.
அதன்படி, கள்ளக்குறிச்சியில் 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் புகையிலை தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி ஊர்வலமாக சென்றனர்.
ஊர்வலத்தில், வட்டார மருத்துவ அலுவலர் பாலதண்டாயுதபாணி, டாக்டர் பிரியங்கா, பள்ளி உதவி தலைமை ஆசிரியர் கோவிந்தசாமி, நேர்முக உதவியாளர் ஆறுமுகம், வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் ரவி, ஆசிரியர்கள் முருகன், பழனிவேல், ஜெரால்டு, சுகாதார ஆய்வாளர்கள் பாலா, நாராயணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.