பழுதான டிரான்ஸ்பார்மர் மாற்றம் : கூவனுார் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
பழுதான டிரான்ஸ்பார்மர் மாற்றம் : கூவனுார் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:57 AM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அடுத்த கூவனுாரில் பழுதான டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்றியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த கூவனுாரில் தென்பெண்ணையாற்றை ஒட்டி விவசாய மின் மோட்டார்களுக்குச் செல்லும் டிரான்ஸ்பார்மர் உள்ளது.
இந்த டிரான்ஸ்பார்மர் கடந்த மாதம் 24ம் தேதி பழுதடைந்தது. இதன் காரணமாக 20க்கும் மேற்பட்ட விவசாய மின் மோட்டார்களின் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது.
அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என விவசாயிகள் புலம்பினர். இதுகுறித்து கடந்த 1ம் தேதி ‘தினமலர்’ நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது. அதனையடுத்து நேற்று முன்தினம் மின் ஊழியர்கள் பழுதடைந்த டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்றி அமைத்ததைத் தொடர்ந்து மின் விநியோகம் சீரானது. இதனால், கூவனுார் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
மேலும், பணியை மேற்கொண்ட இளமின் பொறியாளர் முருகன், போர்மேன் லட்சுமி, ஒயர்மேன் அய்யனார் மற்றும் மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு விவசாயிகள் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர்.