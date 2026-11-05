திருக்கோவிலுாரில் 12ம் தேதி வங்கி கடன் சிறப்பு முகாம்
திருக்கோவிலுாரில் 12ம் தேதி வங்கி கடன் சிறப்பு முகாம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:57 AM
கள்ளக்குறிச்சி: திருக்கோவிலுார் வட்டத்தில் வரும் 12ம் தேதி மாவட்ட தொழில் மையம், சார்பில் வங்கி கடன் பெறுவது குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடக்கிறது.
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:
திருக்கோவிலுார் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில் வங்கி கடன் பெறுவது குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடக்கிறது. கூட்டத்தில் தொழில் துவங்க ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள், தங்களது போட்டோ, பான் கார்டு, ஆதார் அட்டை, ரேஷன் அட்டை, பள்ளி கல்வி சான்றுகள் மற்றும் விலைப்புள்ளி போன்ற ஆவணங்களுடன் பங்கேற்கலாம். வியாபாரம், சேவை தொழில் மற்றும் உற்பத்தி தொழில் ஆகிய ஏதேனும் ஒரு தொழிலில் விண்ணப்பித்து வங்கி கடன் பெற்று பயன்பெறலாம்.
மேலும் விபங்களுக்கு பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், 4வது தளம், கலெக்டர் அலுவலகம், வீரசோழபுரம், கள்ளக்குறிச்சி அலுவலகத்தை நேரடியாகவோ அல்லது 04151–294057 என்ற போன் மூலமாககோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.