தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை விற்பனை: இரண்டு பேர் கைது
தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை விற்பனை: இரண்டு பேர் கைது
ADDED : நவ 15, 2026 06:33 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கீழ்குப்பம் அருகே விற்பனைக்காக பைக்கில் ஹான்ஸ் எடுத்து சென்றவரையும், அவருக்கு சப்ளை செய்தவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
கீழ்குப்பம் சப்–இன்ஸ்பெக்டர் மாணிக்கம் தலைமையிலான போலீசார் நேற்று (நவ.,14) கூகையூர் ஆற்று பாலம் அருகே வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவ்வழியாக பைக்கில் வந்தவரை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் அரசால் தடை செய்ய ஹான்ஸ் பாக்கெட்டுகளை விற்பனைக்காக கொண்டு சென்றது தெரிந்தது. விசாரணையில், ஆத்துார் அடுத்த பள்ளிப்பாளையத்தை சேர்ந்த பழனிமுத்து மகன் பெரியண்ணன் என்பதும், தலைவாசல் அடுத்த பெரியபுனல்வாசலை சேர்ந்த மனோகரன் மகன் நாகராஜன் என்பவரிடமிருந்து ஹான்ஸ் பாக்கெட்டுகள் வாங்கியதும் தெரிந்தது. இதையடுத்து, பெரியண்ணன்,58; நாகராஜன்,42; ஆகிய இருவரையும் கீழ்குப்பம் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர் ஓட்டி வந்த பைக்் மற்றும் 2 கிலோ எடையுள்ள ஹான்ஸ் பாக்கெட்டுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.