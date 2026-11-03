/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/'விபி ஜி ராம் ஜி' பணி: பி.டி.ஓ., பாராட்டு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:18 PM
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மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த புதுப்பட்டு ஊராட்சி சார்பில் நடைபெற்ற வரும் 'விபி ஜி ராம் ஜி' திட்ட பணியை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆய்வு செய்து பாராட்டு தெரிவித்தார்.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த புதுப்பட்டில் இன்று (நவ.,2) சங்கராபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சுமதி, 'விபி ஜி ராம்ஜி' திட்டப் பணிகள் நடைபெறும் இடத்தை ஆய்வு செய்தார். அப்போது, இப்பகுதியில் இப்பணி சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார். மேலும், பணிகளுக்கான அளவீடுகள் முறையாக இருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினார்.
இப்பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் பொதுமக்களிடமும் பொறுப்பாளர்களிடமும் சிறப்பாக வேலை செய்து வருவதாக பாராட்டினார். ஊராட்சி செயலாளர் சிவா உடனிருந்தார்.