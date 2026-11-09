பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முற்றுகை ரிஷிவந்தியம் அருகே பரபரப்பு
பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முற்றுகை ரிஷிவந்தியம் அருகே பரபரப்பு
ADDED : நவ 05, 2026 08:03 PM
ரிஷிவந்தியம்: விபிஜி ராம்ஜி திட்டத்தில் முறையாக பணி வழங்காததை கண்டித்து 3 கிராம மக்கள் வாணாபுரம் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
வாணாபுரம் அடுத்த பொற்பாலம்பட்டு, எடுத்தனுார் மற்றும் தொண்டனந்தல் கிராமங்களைச் சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர் இன்று (நவ.,5) மதியம் 12:00 மணிக்கு வாணாபுரம் பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் முற்றுகையிட்டனர்.
அப்போது, விபிஜி ராம்ஜி திட்டத்தில் முறையாக பணி வழங்குவதில்லை, குறிப்பிட்ட சிலருக்கு அதிகமாகவும், சிலருக்கு குறைவாகவும் வழங்கப்படுகிறது.
கடந்த ஜூன் மாதத்திற்கு முன் வேலை செய்த நாட்களுக்கான தொகை இதுவரை கிடைக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, கிராம ஊராட்சி பி.டி.ஓ., சவரிராஜன் முற்றுகையில் ஈடுபட்டவர்களை அலுவலகத்திற்குள் அழைத்துச் சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து 12:30 மணியளவில் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர். இதனால், பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் பரபரப்பு நிலவியது.