த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,வை கண்டித்து கள்ளக்குறிச்சியில் பா.ஜ., ஆர்ப்பாட்டம்
த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,வை கண்டித்து கள்ளக்குறிச்சியில் பா.ஜ., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 09:56 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,வை கண்டித்து பா.ஜ., சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி கச்சேரி சாலையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட பா.ஜ., தலைவர் பாலசுந்தரம் தலைமை தாங்கினார். பா.ஜ., மாநில செயலாளர் பாண்டியராஜ், மாவட்ட பொது செயலாளர்கள் முருகன், ரவி, ராஜேஷ், கோவிந்தசாமி முன்னிலை வகித்தனர். தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினர் அசோக்குமார் வரவேற்றார். முன்னாள் மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், பொது செயலாளர் கார்த்தியாயினி சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்று கண்டன உரையாற்றினர்.
த.வெ.க., ஆட்சியில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பெண் கலெக்டருக்கே பாதுகாப்பில்லை. எனவே எம்.எல்.ஏ., மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கண்டன கோஷம் எழுப்பினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாவட்ட துணை தலைவர்கள் செந்தில்குமார், கிருஷ்ணவேணி, ஜெயதுரை, காந்திமதி, பாண்டியராஜன், கண்ணன், மாவட்ட பிற அணி தலைவர்கள் பிரேம்ராஜ், மகேந்திரன், விநாயகம், சிவசக்தி, கருணாகரன், தேவசந்திரகுமார், கோவிந்தன், சதீஷ்சுந்தர், மூர்த்தி, ஜோதிநாதன், விஜயரங்கன், பிரபாகரன், ஜோதி, வேல்முருகன், லதா, ஒன்றிய தலைவர்கள் அன்பழகன், முத்தையன், சக்திவேல், பிரபாகரன், மணிகண்டன், பார்த்திபன், வெங்கடேசன், கோகுல், சிவக்குமார், உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர். நகர தலைவர் ராஜேஷ் நன்றி கூறினார்.