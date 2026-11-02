/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/அடையாளம் தெரியாத பெண் சடலம் மீட்பு
ADDED : நவ 01, 2026 07:51 PM
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சங்கராபுரம்: மணிமுத்தா அணையில் இறந்து கிடந்த பெண் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சூளாங்குறிச்சி மணிமுக்தா அணையில் இன்று (நவ.,1) சங்கராபுரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் இறந்து கிடந்தார்.
தகவலறிந்த சங்கராபுரம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று பெண்ணின் உடலை மீட்டு இறந்த அந்த பெண் யார் என்பது குறித்து வழக்குப் பதிந்து, கொலை செய்யப்பட்டாரா, தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்ற கோணத்தில் விசாரித்து வருகின்றனர்.