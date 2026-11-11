மின்சாரம் தாக்கி சிறுவன் பலி

ADDED : நவ 10, 2026 07:21 PM
ரிஷிவந்தியம்: வாணாபுரம் அருகே மின்சாரம் தாக்கி 15 வயது சிறுவன் இறந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வாணாபுரம் அடுத்த ஓடியந்தல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுந்தர்ராஜ் மகன் உத்திராஜ்,15; இவர், எடுத்தனுாரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு படித்தார். உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் உத்திராஜ் இன்று (நவ.,10) பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்துள்ளார். இன்று மதியம் 1.30 மணியளவில் பழைய அங்கன்வாடி கட்டடத்திற்கு அருகே விளையாடி கொண்டிருந்த போது, தாழ்வான சென்ற மின்சார ஒயரை உத்திராஜ் மீது பட்டு , அவர் துாக்கிவிசப்பட்டார்.
உடன் அருகில் இருந்தவர் உத்திராஜை மீட்டு வாணாபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு துாக்கி சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர் உத்திராஜ் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
தகவலறிந்த பகண்டைகூட்ரோடு போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று உத்திராஜின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, இச்சம்பவம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மின்சாரம் தாக்கி சிறுவன் இறந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.