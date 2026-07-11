சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் 'போக்சோ'வில் வாலிபர் கைது
சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் 'போக்சோ'வில் வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:22 AM
கள்ளக்குறிச்சி: வேப்பூர் தாலுகா, சித்தேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராமசாமி மகன் துரைராஜ், 26; இவர், நயினார்பாளையம் இ-சேவை மைய ஊழியர். நேற்று முன்தினம் காலை, சின்னசேலம் பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு சென்று, அங்கு பயிலும் 14 வயது சிறுமியின் உறவினருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை எனக்கூறி தன்னுடன் வருமாறு அழைத்தார்.
இதை நம்பிய சிறுமி பள்ளியில் இருந்து துரைராஜிடன் புறப்பட்டார். தொடர்ந்து, துரைராஜ் தனது விளைநிலத்தில் உள்ள இரும்பு கொட்டகைக்கு சிறுமியை அழைத்து சென்று, அடைத்து வைத்து மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு சிறுமியை மீண்டும் பள்ளி யில் விட்டு சென்றார்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி நடந்த சம்பவம் குறித்து ஆசிரியரிடம் தெரிவித்தார். இந்த தகவலால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமியின் குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிர் போலீசார் 'போக்சோ' சட்டத்தில் துரைராஜை கைது செய்தனர்.