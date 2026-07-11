கள்ளக்குறிச்சி அரசு கலை கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு கல்வி மேம்பாட்டு பயிற்சி
கள்ளக்குறிச்சி அரசு கலை கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு கல்வி மேம்பாட்டு பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:36 AM
கள்ளக்குறிச்சி: ஜூலை 11-: கள்ளக்குறிச்சி அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு கல்வி மேம்பாட்டு பயிற்சி நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி சடையம்பட்டு கலை, அறிவியல் கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான ஒருவார கால பயிற்சி முகாம் நடந்தது. இறுதி நாள் பயிற்சிக்கு கல்லூரி முதல்வர் தர்மராஜா தலைமை தாங்கினார். கணினி அறிவியல் துறை தலைவர் கிருஷ்ணகுமார் வரவேற்றார்.
மனநல மருத்துவர் உதயகுமார், மாணவர்கள் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதால், தைரியம் வளரும். இதனால் சிறப்பான மனநிலை பெற்று ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழலாம் என தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய வழக்கறிஞர் பேரிளவன், மாணவர்களின் கல்வித்தர மேம்பாடு, போதைப் பொருள் பழக்கத்தினால் சமுதாயத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் அதிலிருந்து விலகியிருப்பதன் அவசியம் குறித்து விளக்கினார்.
டாக்டர் சங்கர், மாணவர்களுக்கு விளையாட்டுடன் கூடிய கல்வியின் அவசியம் குறித்து பேசினார். டாக்டர் கலாம் நர்சிங் கல்லுாரி தாளாளர் முருகன், யோகா பயிற்சியின் மூலம் உடல் நலம், கல்வியில் மேம்படுவது குறித்து விளக்கினார். நிகழ்ச்சியை கல்லுாரி கணித துறை தலைவர் உமா, உடற்கல்வி இயக்குநர் சரவணன் மற்றும் நுாலகர் அசோக்குமார் ஆகியோர் ஒருங்கிணைத்தனர். ஆங்கிலத்துறை உதவி பேராசிரியர் சங்கீதா நன்றி கூறினார்.