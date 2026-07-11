/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ துர்கை அம்மனுக்கு ராகு கால பூஜை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:37 AM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி சிவன் கோவிலில் துர்கைம்மனுக்கு ராகு கால சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
துர்கை அம்மனை வெள்ளிக்கிழமை ராகு காலத்தில் விளக்கேற்றி, அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டால் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் என்பது நம்பிக்கை. அதன்படி கள்ளக்குறிச்சி சிவகாமி அம்மன் உடனுறை சிதம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள துர்கையம்மனுக்கு ராகு கால சிறப்பு பூஜை நேற்று நடந்தது. துர்கையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்காரம் செய்து மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது.