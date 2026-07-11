/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ முருகன் கோவில்களில் கார்த்திகை வழிபாடு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:37 AM
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கள்ளக்குறிச்சி: ஜூலை 11-: கள்ளக்குறிச்சி சிவன் கோவிலில் முருகப்பெருமானுக்கு நடந்த கார்த்திகை வழிபாட்டில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
மாத கிருத்திகையை முன்னிட்டு கள்ளக்குறிச்சி சிதம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள வள்ளி தெய்வானை சமேத செந்தில் ஆண்டவ பெருமானுக்கு வெள்ளி கவசம் அணிந்து சிறப்பு அபிஷேகம், பல வண்ண மலர்களால் அலங்காரம், தீபாராதனை நடந்தது.
தொடர்ந்து சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள் புரிந்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
இதேபோல் இந்திலி பாலமுருகன் கோவிலில் கார்த்திகை சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது.