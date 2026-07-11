வாணாபுரம் தாலுகாவில் ரேஷன் கார்டு குறைதீர் முகாம்
வாணாபுரம் தாலுகாவில் ரேஷன் கார்டு குறைதீர் முகாம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:37 AM
ரிஷிவந்தியம்: வாணாபுரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் இன்று ரேஷன் கார்டு குறைதீர் சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது.
வாணாபுரம் தாலுகா அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
வாணாபுரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் உள்ள குடிமைப்பொருள் வழங்கல் பிரிவில், பொது விநியோகத்திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் கார்டு குறைதீர் சிறப்பு முகாம் இன்று (12ம் தேதி) நடக்கிறது. காலை 10 மணியில் இருந்து மதியம் 1 மணி வரை நடைபெறும் இம்முகாமில், ரேஷன் கார்டில் புதிதாக குடும்ப உறுப்பினர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்குதல், பிழைகள் திருத்துதல், முகவரி மற்றும் மொபைல் எண் மாற்றம், குடும்ப தலைவர் புகைப்படம் மாற்றம், ரேஷன் கார்டு நகல் வழங்குதல் உள்ளிட்ட சேவைகள் அளிக்கப்படுகிறது. எனவே, வாணாபுரம் தாலுகாவிற்குட்பட்ட பொதுமக்கள் ரேஷன் கார்டு தொடர்பான சேவைகளை பெற உரிய ஆவணங்களுடன் முகாமில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.