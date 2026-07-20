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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/﻿ சொத்து பிரச்னையில் தங்கையை வெட்டி கொலை செய்த அண்ணன் சங்கராபுரத்தில் பயங்கரம்

﻿ சொத்து பிரச்னையில் தங்கையை வெட்டி கொலை செய்த அண்ணன் சங்கராபுரத்தில் பயங்கரம்

﻿ சொத்து பிரச்னையில் தங்கையை வெட்டி கொலை செய்த அண்ணன் சங்கராபுரத்தில் பயங்கரம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:45 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:45 AM

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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் சொத்து பிரச்னையில், உடன் பிறந்த தங்கையை கத்தியால் வெட்டி கொலை செய்த அண்ணனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் குளத்து பாதை தெருவை சேர்ந்தவர் காந்தகுமார், 40; இவரது உடன் பிறந்த தங்கை தீபா, 35; அதே பகுதியில் கணவர் பாபு, 40; வுடன் வசித்து வந்தார். பிரவீன், 15, யசோர்நாத்குமார், 12; ஆகிய இரு மகன்கள் உள்ளனர்.

காந்தகுமாருக்கும், அவரது தங்கை தீபாவிற்கும் இடையே சொத்து சம்பந்தமாக, கடந்த 2 ஆண்டாக பிரச்னை இருந்து வந்தது. இந்நிலையில், காந்தகுமார் நேற்று முன்தினம் இரவு 11:00 மணியளவில், தனது கூட்டாளிகள் சிலருடன் தீபா வீட்டிற்கு சென்று, சொத்து பிரச்னை தொடர்பாக பேசியுள்ளார். அப்போது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த காந்தகுமார், தங்கை தீபாவின் முகத்தில் மிளகாய் பொடி துாவினார். இதனால், தீபா நிலைகுலைந்தபோது, தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் தீபாவை சரமாரியாக வெட்டினார்.

இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே சாய்ந்த தீபா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதை தடுத்த தீபாவின் கணவர் பாபுவையும் காந்தகுமார் வெட்டினார். இதில், பாபு பலத்த காயமடைந்தார். பாபுவின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்தனர். அதற்குள் காந்தகுமாரும், அவரது கூட்டாளிகளும் தப்பியோடிவிட்டனர்.

தகவலறிந்த திருக்கோவிலுார் டி.எஸ்.பி., பார்த்திபன், சங்கராபுரம் இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுரளி, சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை, சம்பவ இடத்திற்கு வந்து இறந்த தீபாவின் உடலை மீட்டு, பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பலத்த காயமடைந்த பாபுவை கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.

கொலை சம்பவம் தொடர்பாக சங்கராபுரம் போலீசார், காந்தகுமார், அதே பகுதியை சேர்ந்த காசிலிங்கம் மகன் ரமேஷ், கணேசன் மகன் மணிகண்டன் உள்ளிட்ட 6 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.

4 தனிப்படை அமைப்பு

கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி., ஷஹானாஸ், கொலை நடந்த இடத்தை பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார். மேலும், காந்தகுமார் உள்ளிட்ட குற்றவாளிகளை பிடிக்க திருக்கோவிலுார் டி.எஸ்.பி.,பார்த்திபன், இன்ஸ்பெக்டர்கள் அன்பழகன், பாலமுரளி, ஆனந்தராஜ் ஆகியோர் தலைமையில் 4 தனிப்படை அமைத்து எஸ்.பி., உத்தரவிட்டார்.

சொத்து பிரச்னையில் உடன் பிறந்த தங்கையை அண்ணன் வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம், சங்கராபுரம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

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