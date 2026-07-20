/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ சொத்து தகராறில் தங்கையை வெட்டிக்கொன்ற அண்ணன்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:17 AM
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சங்கராபுரம்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் காந்தகுமார், 40. இவரது தங்கை தீபா, 35. அவரது கணவர் பாபு, 40. இவர்களுக்கு இரு மகன்கள் உள்ளனர்.
காந்தகுமாருக்கும், தீபாவிற்கும் இரு ஆண்டுகளாக சொத்து தகராறு இருந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:00 மணியளவில், நண்பர்களுடன் தீபா வீட்டிற்கு சென்று, காந்தகுமார் சொத்து தொடர்பாக பேசியுள்ளார்.
இதில் இருவருக்கும் ஏற்பட்ட தகராறில், காந்தகுமார், தீபாவின் முகத்தில் மிளகாய் பொடியை துாவி, கத்தியால் அவரை சரமாரியாக வெட்டினார். இதில், தீபா உயிரிழந்தார். தடுக்க முயன்ற பாபுவையும் வெட்டிவிட்டு தப்பினார்.
சங்கராபுரம் போலீசார், காந்தகுமார், ரமேஷ், மணிகண்டன் உட்பட, ஆறு பேர் மீது வழக்கு பதிந்து, நான்கு தனிப்படைகள் அமைத்து, கொலையாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.