/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/நகைக்கடையில் திருட முயற்சி
ADDED : அக் 22, 2026 04:58 PM
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மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த மேல்சிறுவளூர் கூட்ரோட்டில் உள்ள நகைக்கடையில் திருட முயன்ற சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த பொருவளூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன், 47; மேல்சிறுவளூர் கூட்ரோட்டில் ஸ்ரீ வாசவி ஜூவல்லர்ஸ் மற்றும் அடகு கடை நடத்தி வருகிறார்.
இன்று (அக்.,22) கடையை திறந்து பார்த்தபோது பின் பக்க கதவு பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், கடையில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் கருப்பு பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டிருந்து. கடையில் நகைகள் மற்றும் பணம் இல்லாததால் திருட வந்தவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் சென்றுள்ளனர்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், வடபொன்பரப்பி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து நகைக் கடையில் திருட முயன்ற நபர்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.