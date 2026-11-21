/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மின்நிறுத்தம் ரத்து
ADDED : நவ 20, 2026 04:03 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் இன்று அறிவிக்கப்பட்ட மின்நிறுத்தம் ரத்து செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
செயற்பொறியாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் எடுத்தவாய்நத்தம் துணை மின் நிலையங்களில் இன்று 21ம் தேதி பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. அதனால், கள்ளக்குறிச்சி, ஏமப்பேர், எம்.ஆர்.என்.நகர் உட்பட 21 பகுதிகளில் இன்று காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின்நிறுத்தம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், நிர்வாக காரணங்களால் இன்று நடைபெறுவதாக இருந்த மின்நிறுத்தம் ரத்து செய்யப்படுகிறது. வழக்கம்போல் மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்படும்.
இத்தகவலை மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் கணேசன் தெரிவித்துள்ளார்.