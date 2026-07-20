/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ கஞ்சா விற்பனை செய்தவர் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:59 AM
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கச்சிராயபாளையம்: கச்சிராயபாளையத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்து 1.3 கிலோ பறிமுதல் செய்தனர்.
கச்சிராயபாளையம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆனந்தராஜ், சப்இன்ஸ்பெக்டர் மணிகண்டன் தலைமையிலான போலீசார் நேற்று முன்தினம் அக்கராயபாளையம் மும்முனை சந்திப்பில் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அவ்வழியாக பைக்கில் வந்த நபரை பிடித்து சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, பைக்கில் 1 கிலோ 385 கிராம் கஞ்சா கொண்டு வருவது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், சின்னசேலம் அடுத்த ஷேசமுத்திரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சின்னதுரை, 39; என தெரிந்தது.
இவர், கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து 65 க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்த வழக்கில், 4வது குற்றவாளி சேர்க்கப்பட்டு சி.பி.ஐ., விசாரணை நடத்தி வருவதும் தெரியவந்தது.
சின்னதுரையை கைது செய்த போலீசார் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.