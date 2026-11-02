கூரியர் வாகனத்தில் கஞ்சா கடத்தல் 2 பேர் கைது: 34 கிலோ பறிமுதல்
கூரியர் வாகனத்தில் கஞ்சா கடத்தல் 2 பேர் கைது: 34 கிலோ பறிமுதல்
ADDED : நவ 01, 2026 04:17 PM
உளுந்துார்பேட்டை: ஆந்திராவில் இருந்து மதுரைக்கு கூரியர் வாகனத்தில் கடத்திய 34 கிலோ கஞ்சாவை உளுந்துார்பேட்டை அருகே போலீசார் பறிமுதல் செய்து, 2 பேரை கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்துார்பேட்டை அருகே கஞ்சா கடத்தி வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் எலவனாசூர்கோட்டை இன்ஸ்பெக்டர் சரஸ்வதி, சப் இன்ஸ்பெக்டர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் போலீசார் நேற்று (அக்.,31) இரவு திருக்கோவிலுார் – ஆசனூர் சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவ்வழியே வந்த அசோக் லேலண்ட் தோஸ்த் கூரியர் வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
அதில் 34 கிலோ கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில், மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் அடுத்த தனக்கன்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த விஜயகுமார் மகன் ரிஷி விஷ்ணு, 23, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மலைச்சாமி மகன் ஆகாஷ், 19; என்பதும், ஆந்திராவில் இருந்து மதுரைக்கு கஞ்சாவை கடத்திச் செல்வதும் தெரியவந்தது.
அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து ரிஷி விஷ்ணு, ஆகாஷ் ஆகிய இருவரை கைது செய்து, 34 கிலோ கஞ்சா மற்றும் கஞ்சா கடத்த பயன்படுத்திய வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.