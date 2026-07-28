/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ போக்குவரத்து விதி மீறல் :27 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:29 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM
அ நிறம் | அளவு
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் போக்குவரத்து விதி மீறிய 27 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
சங்கராபுரம் கடைவீதி மும்முனை சந்திப்பில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை தலைமையில் போலீசார் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, ெஹல்மெட் அணியாமல் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டியது, வேகமாக வாகனம் ஓட்டியது, சீட் பெல்ட் அணியாமல் கார் ஓட்டியது, லைசன்ஸ் இல்லாமல் ஓட்டியது என 27 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.