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முன்விரோத தகராறு 3 பேர் மீது வழக்கு

முன்விரோத தகராறு 3 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM

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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுாரில் ஓட்டலில் ஏற்பட்ட தகராறில் 3 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

திருக்கோவிலுார், தாசர்புரம், அண்ணா நகரைச் சேர்ந்தவர் சிவலிங்கம் மகன் பிரேம், 26; நேற்று முன்தினம் இரவு 11:00 மணியளவில் ஏரிக்கரை மூலையில் உள்ள ஓட்டலில் டிபன் வாங்கச் சென்றார்.

அங்கிருந்த சைலோமைச் சேர்ந்த பாரதி மகன் டேவிட், 22; பன்னீர்செல்வம் மகன் நரேஷ், 23; மற்றும் பெயர் தெரியாத அடையாளம் தெரிந்த நபர் என 3 பேர் முன்விரோதம் காரணமாக பிரேமை தாக்கினர். படுகாயமடைந்த பிரேம் திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.

புகாரின் பேரில் 3 பேர் மீது திருக்கோவிலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து டேவிட்டை கைது செய்தனர்.

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