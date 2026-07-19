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மதுபாட்டில் விற்னை செய்த 4 பேர் மீது வழக்கு

மதுபாட்டில் விற்னை செய்த 4 பேர் மீது வழக்கு

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:38 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:33 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:38 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:33 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி காவல் உட்கோட்ட பகுதியில் கள்ளத்தனமாக விற்பனை செய்வதற்காக மதுபாட்டில் வைத்திருந்த 4 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து, 36 மதுபாட்டில்கள் மற்றும் ஸ்கூட்டரை பறிமுதல் செய்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி சப்இன்ஸ்பெக்டர் பிரித்தா தலைமையிலான போலீசார் ஜூலை 18 ரோந்து சென்றபோது, கோட்டைமேடு பகுதியை சேர்ந்த கிருஷ்ணன் மகன் ஹரீஷ் என்பவர் அம்மன் நகர் பகுதியில் கள்ளத்தனமாக விற்பனை செய்வதற்காக மதுபாட்டில் வைத்திருந்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து ஹரீஷ் மீது வழக்கு பதிந்து, அவரிடமிருந்த 13 மதுபாட்டில்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

அதேபோல், வரஞ்சரம் சப்இன்ஸ்பெக்டர் மாணிக்கம் தலைமையிலான போலீசார் கொங்கராயபாளையத்தை சேர்ந்த குத்துாஸ் மகன் ஜாபர், 38; மற்றும் பழனியம்மாள் ஆகிய இருவரும் விற்பனை செய்வதற்காக மதுபாட்டில்கள் வைத்திருந்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து, ஜாபரை கைது செய்து, அவரிடமிருந்த 20 மதுபாட்டில்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். பழனியம்மாள் மீது வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.

கீழ்குப்பம் சப்இன்ஸ்பெக்டர் தேவமூர்த்தி மேற்கொண்ட ரோந்து பணியின் போது, சிறுமங்கலத்தில் விற்பனைக்காக மதுபாட்டில் வைத்திருந்த அர்ச்சுனன் மகன் பாண்டியன் மீது வழக்கு பதிந்து, 3 மதுபாட்டில்கள் மற்றும் ஸ்கூட்டரை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

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